В ПР рассказали, о чем Янукович будет говорить с Путиным

По словам лидера фракции ПР Александра Ефремова, 17 декабря президенты Виктор Янукович и Владимир Путин обсудят двусторонние экономические соглашения, которые Украина собирается подписывать в Москве.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналистов о возможности подписания завтра соглашения, предусматривающего присоединение к Таможенному союзу, сообщает УНИАН.

По его словам, во время сегодняшней встречи с фракцией в кинотеатре "Зоряный", Николай Азаров "поднял все протоколы документов, которые будут подписаны в Москве".

"Преимущественно это блок документов, касающихся экономических взаимоотношений. Мы возвращаемся назад к тому, что не будет препятствий относительно нашего товарооборота, восстанавливаем кооперационные связи", – заявил Ефремов и подчеркнул, что "это даст возможность многим нашим предприятиям сохранить рабочие места".

Как ранее писал "Главред", спикер парламента Владимир Рыбак уверен, что парламент начнет работать на этой неделе, когда оппозиция увидит, что Президент Виктор Янукович не подписал никаких соглашений о вступлении Украины в Таможенный союз.

Напомним, после последней встречи Виктора Януковича с Владимиром Путиным появилась информация, что они договорились о присоединении Украины к ТС.

У обоих президентов эту информацию отрицали, но украинская оппозиция также заявляла, что Янукович "готовит плацдарм" для вступления в ТС.