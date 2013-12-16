Евромайдан: решающий день и близкая развязка

16 декабря 2013, 13:25

Решающим в ситуации может стать ближайший вторник.

Евромайдан в воскресенье

Центральная площадь столицы по выходным продолжает притягивать сотни тысяч людей, но радующая оппозиционеров активность украинцев не может продолжаться вечно. Власть обозначила пределы возможного компромисса, формально выполнив минимальные требования митингующих, но не собирается выбрасывать белый флаг. На повестке дня поиск выхода из майданного режима.

На Народном вече в воскресенье вновь было многолюдно, чему немало поспособствовала предпринятая силовиками в начале недели попытка вытеснить протестовавших с занятой территории. Одержанная победа вдохновила евромайдановцев, их численность заметно выросла за счет прибывшего из регионов подкрепления, а на ночные дежурства стали оставаться по несколько тысяч человек.

Стоит отметить, что главным фактором мобилизации Майдана остаются действия власти, а не возглавивших протесты оппозиционеров. Следующим в этой череде должен стать визит Виктора Януковича в Москву 17 декабря. Именно поэтому митингующим предложили зафиксировать в резолюции требование к президенту не подписывать соглашений, приближающих Украину к Таможенному союзу. И следующий общий сбор в центре Киева назначили на вечер вторника для подведения итогов поездки главы государства.

Мощнейший потенциал Майдана оппозиционеры продолжают использовать исключительно в качестве инструмента реагирования на предпринимаемые оппонентами шаги, а не для навязывания развития событий по своему сценарию. В условиях хронического отсутствия четкого плана действий, предупредительное напутствие Януковичу позволяет показать евромайдановцам ближайшую цель, достижение которой можно будет записать в список побед. Ведь с выполнением заявленной ранее глобальной задачи по полной перезагрузке власти - серьезные проблемы.

Оппозиционеры уже отказались от идеи импичмента президенту, а обнародованный Арсением Яценюком "план Б" по приближению даты президентских выборов на 5 месяцев через возвращение Конституции 2004 года не выдерживает никакой критики. Механизмов отмены решения Конституционного Суда не существует, а процедура внесения изменений в Основной Закон слишком длительная, к осени следующего года не успеть. Впрочем, сложность реализации задуманного признают и сами оппозиционеры.

Да и на проведении досрочных выборов парламента спикеры Майдана тоже стараются не акцентировать. Начатое на предыдущей сессионной неделе блокирование заседаний для запуска 30-дневного отсчета бездействия Рады, позволяющего ее распустить, решено прервать для повторной попытки отправить в отставку правительство. Оппозиционеры уже собрали  необходимое количество подписей для регистрации постановления и обещают добиться поставленной цели.

Видимо, их вновь воодушевили слухи о расколе в "региональных" рядах, где якобы имеется уже сотня желающих выписать Николаю Азарову путевку на пенсию. Правда, президент четко дал понять, что сдавать премьера не намерен, да и у самого Азарова есть способы укрепления шатающегося кресла, как минимум, в виде бюджета-2014, где можно предусмотреть задел для сомневающихся. К тому же, на стороне главы правительства Регламент, не позволяющий рассматривать вопрос о недоверии Кабмину раньше февраля следующего года, и избирательно блюдущий чистоту процедур спикер Владимир Рыбак. А последним кордоном защитников премьера могут стать судебные инстанции, в которых он сможет оспорить решение Рады.  

Хотя отставка правительства с последующим формированием технического кабинета все еще остается самым приемлемым вариантом выхода из кризиса как для оппозиции, которой необходимо показать Майдану результат, так и для власти, стремящейся сохранить лицо, на Банковой к ней не готовы. Виктор Янукович намерен ограничиться лишь точечными ротациями в блоке ответственных за подготовку Соглашения об ассоциации с ЕС, чтобы оправдать паузу на евроинтеграционном направлении. А анонсированная властью переговорная кампания по корректировке ущемляющего национального производителя СА, очевидно, окончательно заморозит продвижение Украины на Запад.

Хотя в ЕС продолжают держать соглашение на столе, они уже которую неделю не могут услышать от украинского руководства четкого ответа о готовности его подписать. Пересматривать же текст парафированного документа европейская сторона отказывается. В такой ситуации выступающему за европейский курс Майдану нужно стоять несколько месяцев, что маловероятно.

Назначив виновных в разгоне протестующих 30 ноября, Виктор Янукович выдал своего рода гарантию неприменения силы по отношению к Майдану, а обещание амнистировать участвовавших в "провокации" позволит причесать и пострадавших, и виноватых под одну гребенку. Право подискутировать о правильности такого предложения он перебросит в парламент. А новое требование оппозиционеров освободить всех политзаключенных, с Юлией Тимошенко включительно, способно затянуть дискуссию надолго.

Почти все арестованные активисты выпущены на свободу, но большинству из них лишь изменили меру пресечения, так что этот "аргумент" для переговоров по-прежнему остается в кармане власти. Да и попытка померяться майданами должна была продемонстрировать не столько многочисленность сторонников президента, сколько силу правящей партии в базовых регионах, преданность и организационные таланты местных рулевых. К переговорному процессу власть подошла, не сдав практически ни одной позиции.

Хотя во власти уверяют, что 17 декабря не планируют давать Москве обязательств по вступлению в Таможенный союз, оппозиционеры подогревают пессимистические настроения. Очевидно, этот день станет решающим, после чего стороны, подытожив свои достижения, начнут искать выход из кризиса за столом переговоров.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Майдан Евромайдан оппозиция власть Тимошенко Наталия Гейчук протесты политика аналитика развязка
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
16:59
Порошенко процитировал Сталина
16:33
"Возвращение к естественному состоянию": у Порошенко оценили последствия засухи в Крыму
16:29
Убийство ветерана АТО "Сармата" в Бердянске было заказным - полиция
16:11
В Москве скончалась легендарная советская артистка
15:52
Бывший топ-менеджер дочки "Нафтогаза" задержан на крупной взятке
15:40
"Заря" — "Брага", "Мариуполь" — "Бордо": прогнозы букмекеров, где смотреть матчи квалификации Лиги Европы
15:18
В "Укрзализныце" рассказали, когда и как будет курсировать "поезд четырех столиц"
14:55
"Береги яйца!": в Сети затроллили новое фото полуголого Козловского
14:44
Эксперт оценил критичность новых санкций США против России
14:31
Таможня подала апелляцию на отмену многомиллиардного штрафа для главы "Нафтогаза" Коболева
14:27
Скандал в Харькове: полицейские жестоко избили подозреваемую и вывезли ее в лес
14:25
Под драку и "выкручивание рук" суд решил не пускать Савченко на поруки
14:19
“Сплошной силикон”. Светлана Лобода в Турции позировала в пляжном наряде, опубликовано фото
13:53
Синоптик предупредила, когда в Киеве усилится жара Видео
13:53
В базу "Миротворца" внесли легендарного советского композитора
13:41
Мародерская логика: о чем говорит скандал вокруг тендера Укрзализныци мнение
13:25
Беременная Регина Тодоренко назвала свою любимую еду и показала фото
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять