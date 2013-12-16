Евромайдан: решающий день и близкая развязка

Центральная площадь столицы по выходным продолжает притягивать сотни тысяч людей, но радующая оппозиционеров активность украинцев не может продолжаться вечно. Власть обозначила пределы возможного компромисса, формально выполнив минимальные требования митингующих, но не собирается выбрасывать белый флаг. На повестке дня поиск выхода из майданного режима.



На Народном вече в воскресенье вновь было многолюдно, чему немало поспособствовала предпринятая силовиками в начале недели попытка вытеснить протестовавших с занятой территории. Одержанная победа вдохновила евромайдановцев, их численность заметно выросла за счет прибывшего из регионов подкрепления, а на ночные дежурства стали оставаться по несколько тысяч человек.

Стоит отметить, что главным фактором мобилизации Майдана остаются действия власти, а не возглавивших протесты оппозиционеров. Следующим в этой череде должен стать визит Виктора Януковича в Москву 17 декабря. Именно поэтому митингующим предложили зафиксировать в резолюции требование к президенту не подписывать соглашений, приближающих Украину к Таможенному союзу. И следующий общий сбор в центре Киева назначили на вечер вторника для подведения итогов поездки главы государства.



Мощнейший потенциал Майдана оппозиционеры продолжают использовать исключительно в качестве инструмента реагирования на предпринимаемые оппонентами шаги, а не для навязывания развития событий по своему сценарию. В условиях хронического отсутствия четкого плана действий, предупредительное напутствие Януковичу позволяет показать евромайдановцам ближайшую цель, достижение которой можно будет записать в список побед. Ведь с выполнением заявленной ранее глобальной задачи по полной перезагрузке власти - серьезные проблемы.

Оппозиционеры уже отказались от идеи импичмента президенту, а обнародованный Арсением Яценюком "план Б" по приближению даты президентских выборов на 5 месяцев через возвращение Конституции 2004 года не выдерживает никакой критики. Механизмов отмены решения Конституционного Суда не существует, а процедура внесения изменений в Основной Закон слишком длительная, к осени следующего года не успеть. Впрочем, сложность реализации задуманного признают и сами оппозиционеры.



Да и на проведении досрочных выборов парламента спикеры Майдана тоже стараются не акцентировать. Начатое на предыдущей сессионной неделе блокирование заседаний для запуска 30-дневного отсчета бездействия Рады, позволяющего ее распустить, решено прервать для повторной попытки отправить в отставку правительство. Оппозиционеры уже собрали необходимое количество подписей для регистрации постановления и обещают добиться поставленной цели.

Видимо, их вновь воодушевили слухи о расколе в "региональных" рядах, где якобы имеется уже сотня желающих выписать Николаю Азарову путевку на пенсию. Правда, президент четко дал понять, что сдавать премьера не намерен, да и у самого Азарова есть способы укрепления шатающегося кресла, как минимум, в виде бюджета-2014, где можно предусмотреть задел для сомневающихся. К тому же, на стороне главы правительства Регламент, не позволяющий рассматривать вопрос о недоверии Кабмину раньше февраля следующего года, и избирательно блюдущий чистоту процедур спикер Владимир Рыбак. А последним кордоном защитников премьера могут стать судебные инстанции, в которых он сможет оспорить решение Рады.



Хотя отставка правительства с последующим формированием технического кабинета все еще остается самым приемлемым вариантом выхода из кризиса как для оппозиции, которой необходимо показать Майдану результат, так и для власти, стремящейся сохранить лицо, на Банковой к ней не готовы. Виктор Янукович намерен ограничиться лишь точечными ротациями в блоке ответственных за подготовку Соглашения об ассоциации с ЕС, чтобы оправдать паузу на евроинтеграционном направлении. А анонсированная властью переговорная кампания по корректировке ущемляющего национального производителя СА, очевидно, окончательно заморозит продвижение Украины на Запад.

Хотя в ЕС продолжают держать соглашение на столе, они уже которую неделю не могут услышать от украинского руководства четкого ответа о готовности его подписать. Пересматривать же текст парафированного документа европейская сторона отказывается. В такой ситуации выступающему за европейский курс Майдану нужно стоять несколько месяцев, что маловероятно.



Назначив виновных в разгоне протестующих 30 ноября, Виктор Янукович выдал своего рода гарантию неприменения силы по отношению к Майдану, а обещание амнистировать участвовавших в "провокации" позволит причесать и пострадавших, и виноватых под одну гребенку. Право подискутировать о правильности такого предложения он перебросит в парламент. А новое требование оппозиционеров освободить всех политзаключенных, с Юлией Тимошенко включительно, способно затянуть дискуссию надолго.

Почти все арестованные активисты выпущены на свободу, но большинству из них лишь изменили меру пресечения, так что этот "аргумент" для переговоров по-прежнему остается в кармане власти. Да и попытка померяться майданами должна была продемонстрировать не столько многочисленность сторонников президента, сколько силу правящей партии в базовых регионах, преданность и организационные таланты местных рулевых. К переговорному процессу власть подошла, не сдав практически ни одной позиции.



Хотя во власти уверяют, что 17 декабря не планируют давать Москве обязательств по вступлению в Таможенный союз, оппозиционеры подогревают пессимистические настроения. Очевидно, этот день станет решающим, после чего стороны, подытожив свои достижения, начнут искать выход из кризиса за столом переговоров.