Рыбак ждет, что Янукович скоро объявит об отставках в Кабмине

Спикер парламента Владимир Рыбак считает, что переформатирование Кабмина состоится, и об этом Президент Виктор Янукович объявит в ближайшее время.

Об этом председатель Верховной Рады сказал на брифинге, сообщает УНИАН.

Он отметил, что сегодня Президент Украины "анализирует работу каждого члена правительства" и напомнил, что вопрос относительно членов правительства решает глава государства.

Рыбак также высказал мнение, что после того как деятельность министров оценит Янукович, в составе правительства пройдут изменения. При этом спикер добавил, что конкретно не обсуждал с Президентом, о каких должностях в правительстве идет речь.

Ранее "Главред" сообщал: по данным некоторых СМИ, Янукович может уволить в ближайшее время троих министров – главу Минэкономразвития и торговли Игоря Прасолова, главу МИД Леонида Кожару и министра промполитики Михаила Короленко за то, что они своевременно не проинформировали правительство об угрозах, которые несет подписание Соглашения об ассоциации с ЕС для экономики Украины.

Также напомним, что регионалка депутат Анна Герман заявила, что сегодня на встрече фракция Партии регионов поставила перед премьером Николаем Азаровым требование переформатировать правительство на 90%.