Клюев назвал фальшивкой протоколы допросов Попова и Сивковича

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Клюев уверен, что появившиеся в последние дни в СМИ протоколы допросов председателя КГГА Александра Попова и замсекретаря СНБО Владимира Сивковича, подозреваемых в разгоне Евромайдана в Киеве в ночь на 30 ноября – фальшивые.

Об этом он заявил 16 декабря на фракции Партии регионов, сообщает LB.ua.

"Эти протоколы фальшивые. Вы обратили внимание, что там даже дата и отчество допрошенных не соответствуют действительности. Переживать об этом совершенно нечего. И это теперь дело прокуратуры, как все это объяснить", – отметил Клюев.

В этом контексте выступивший после Клюева замглавы ПР нардеп Дмитрий Шенцев заявил, что оппоненты желают расшатать единство в партии накануне 2015 года.

"Если сейчас от нас требуют "голову Сивковича", и если мы его сдадим, завтра потребуют Клюева, а потом и президента. Потому что конечная цель атак – Президент", – подчеркнул он

Как ранее писал "Главред", в последние дни в СМИ появились протоколы допроса Александра Попова и Владимира Сивковича, согласно которым секретарь СНБО Андрей Клюев дал им распоряжение о разгоне Майдана.

Напомним, оппозиция потребовала от СБУ предоставить охрану для чиновников, подозреваемых в разгоне Евромайдана в ночь на 30 ноября.