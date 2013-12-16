Тягнибок обратился к власти: хотите войны – получите

Лидер "Свободы" Олег Тягнибок считает, что фальсификация выборов на пяти округах свидетельствует о нежелании украинской власти решать политический кризис мирным путем.

Об этом он заявил 16 декабря, выступая на Евромайдане, сообщает Интерфакс-Украина.

"Власть хочет войны, и она ее получит, но она ее не выиграет", – подчеркнул Тягнибок.

"Мы не признаем этих выборов и понимаем, что власть не намерена мирно урегулировать этот процесс, а все круглые столы – это фикция", – резюмировал оппозиционер.

В то же время Тягнибок выразил уверенность, что если Виктор Янукович во время своего визита в Россию подпишет какие-то важные документы, противоречащие воле украинского народа, то это станет последней каплей, которая переполнит чашу народного терпения.

"Я хочу вас приготовить к очень серьезной борьбе", – сказал политик активистам, собравшимся на Майдане.

Как ранее писал "Главред", о фальсификации выборов в пяти мажоритарных округах, которые состоялись 15 декабря, уже заявил Арсений Яценюк. Он намерен требовать от Генпрокуратуры открытия соответствующего криминального производства.

"Мы будем требовать открытия криминального производства, потому что выборы сфальсифицированы. То, что произошло ночью на избирательных участках, – произвол, подделка. И так они хотят проводить президентские выборы", – заявил Яценюк.

По его словам, "власть пошла на следующий этап обострения". Яценюк также подчеркнул, что эти выборы нужно отстоять: "Мы будем требовать и от ЦИК, и от Генпрокуратуры действий".