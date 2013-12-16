В Европе готовы подписать ассоциацию с Украиной уже на этой неделе

Евросоюз готов подписать Соглашение об ассоциации с Украиной уже на этой неделе, если Киевом будет принято такое решение.

Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт, пишет Украинская правда.

"Если от украинской власти будет четкий сигнал, мы готовы подписать соглашение завтра, или послезавтра. Возможно, если президент даст завтра сигнал, до конца недели мы можем подписать на заседании Рады глав МИД", - сказал он.

По его словам, украинская власть часто говорит в ЕС одно, и это "часто сильно отличается от того, что представители власти говорят в другом месте".

Бильдт также добавил, что "двери для Украины обычно открыты".

"Мы готовы подписать соглашение в любое время. Но последнее решение за Януковичем", - отметил министр.

Он также затронул позицию России относительно евроинтеграции Украины.

"Что мы видели с российской стороны, так это то, что они запустили мощную пропагандистскую кампанию, которая грунтуется на неправдивой информации, а временами и просто на вранье, против Соглашения об ассоциации. И это, конечно, имеет влияние. И они прибегли также к довольно широким торговым мерам. Речь идет о пропагандистской войне и экономическом давлении, к которым прибегают в отношении Украины", – сказал Бильдт.

Напомним, 15 декабря, комиссар по расширению ЕС и европейской политике соседства Штефан Фюле в своем Твиттере написал, что Евросоюз приостанавливает работу над подготовкой к подписанию Соглашения об ассоциации с Украиной.