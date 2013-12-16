В регионала Чечетова бросили ботинок, предназначавшийся для Азарова

После завершения заседания Партии регионов, которое проходило 16 декабря в кинотеатре "Зоряный" в Киеве, девушка бросила ботинок в спину Михаила Чечетова.

Как сообщает на своей странице в Facebook КУПР, что обувь предназначалась для премьер-министра Николая Азарова.

"Ему дали понять - его и всю правительственную команду пожизненно дисквалифицировали, их политическая игра завершена. Запланированный для Азарова пинок под зад был передан через Чечетова, в которого активистка КУПРа Татьяна Лиходеева швырнула ботинком. Этим поступком Азарову напомнили, что с завтрашнего дня он - официально пенсионер, и, чтобы больше не испытывать судьбу, должен уйти в отставку", - говорится в сообщении.

Сегодня утром в штаб-квартире Партии регионов, в кинотеатре "Звездный" состоялась совместная встреча представителей парламентской фракции Партии регионов и членов правительства Украины во главе с премьером Николаем Азаровым.

На этой встрече регионалы не поддержали отставку правительства и премьер-министра Николая Азарова.