Попова снова допрашивают в Генпрокуратуре

Главу Киевской городской государственной администрации Александра Попова, который был отстранен от исполнения служебных обязанностей, сегодня, 16 декабря, вызывали в Генпрокуратуру для дачи дополнительных объяснений.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, пишет УНИАН.

"Его вызывали сегодня для дачи дополнительных объяснений", - сказали в пресс-службе.

Напомним, ранее на допросе Александр Попов сообщил, что выполнял распоряжения секретаря СНБО Андрея Клюева.

15 декабря Генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что уже в понедельники или вторник суд примет решение об избрании меры пресечения для председателя КГГА Александра Попова, зампреда СНБО Владимира Сивковича, руководителя киевской милиции Валерия Коряка и его заместитель, которым 14 декабря было выдвинуто подозрение в организации силового разгона Евромайдана 30 ноября.

Как сообщал "Главред", Президент Янукович уже отстранил Попова и Сивковича от занимаемых должностей.