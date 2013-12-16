Клюев назвал обвинения в свой адрес спланированной операцией и пойдет в ГПУ

После публикации протоколов допросов председателя КГГА Александра Попова и первого секретаря СНБО Владимира Сивковича, касающихся разгона Евромайдана 30 ноября, которые заявили, что в своих действиях в ночь на 30 ноября руководствовались указаниями Андрея Клюева, секретарь СНБО назвал все обвинения в свой адрес спланированной провокацией.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Учитывая массу дезинформации, которая в последнее время появлялась в СМИ, а также обвинения в мой адрес со стороны отдельных политиков, не могу не отреагировать", - сказал Клюев и подчеркнул, что все обвинения построены на дезинформации и необъективных домыслах.

"Это часть очевидной хорошо спланированной операции по дискредитации для достижения конкретных политических целей", - подчеркнул он.

Секретарь СНБО также заявил, что сегодня сам пойдет в Генпрокуратуру и ответит ее представителям на все их вопросы. "Я уверен, что объективное расследование покажет несостоятельность всех обвинений в мой адрес", - сказал Клюев.

Ранее "Главред" сообщал, что генпрокурор Виктор Пшонка назвал имена четырех чиновников, подозреваемых в причастности к разгону Евромайдана. Это – Попов, Сивкович, начальник (на то время) киевской милиции Валерий Коряк и зам начальника столичной милиции Петр Федчук.