На Николаевщине подсчитали все бюллетени: оппозиционер Корнацкий проиграл перевыборы

В воскресенье, 15 декабря, состоялись перевыборы в Верховную Раду по проблемным округам. По 132-му округу баллотировался оппозиционный кандидат от "Батькивщины" Аркадий Корнацкий, который проиграл самовыдвиженцу Николаю Круглову.

Центризбирком уже подсчитал 100% бюллетеней. За Круглова отдали голоса 47,85% избирателей (32 947 бюллетеней), за Корнацкого – 45,31% (31 198 голосов).

Напомним, что по предварительным результатам экзит-полов соцгруппы "Рейтинг", 15 декабря на повторных выборах в Верховную Раду в 132-м округе победил кандидат от оппозиции.

Также напомним, что "Свобода" тоже недовольна подсчетом голосов по 223-му округу в Киеве, где баллотировался ее выдвиженец Юрий Левченко и пригрозила не признать выборы, потому что, по ее мнению, происходили массовые фальсификации в пользу провластного кандидата. Больше о перевыборах в скандальных округах читайте здесь.

Ранее "Главред" сообщал, что лидером в 94-м избирательном округе, Киевская область (77% обработанных протоколов) остается Руслан Бадаев (60%).

В Черкасской области в 194-м округе (98% протоколов) 53,62% голосов получил Михаил Поплавский, в 197-м обработали 91% протоколов - кандидат от "Батькивщины" Леонид Даценко – почти 62,77% голосов.

Фото: Facebook Аркадия Корнацкого