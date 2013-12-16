Тягнибок узнал, что бойцов "Беркута" за жестокий разгон Евромайдана не накажут

Следствие не сможет установить личности бойцов "Беркута", которые избивали людей во время разгона Евромайдана в ночь на 30 ноября из-за того, что на их обмундировании отсутствуют номера сотрудников.

Об этом сказал лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок ссылаясь на слова Генпрокурора виктора Пшонки, передает НБН.

"Во время беседы (с Виктором Пшонкой – ред.) выяснилось, что практически будет невозможно установить конкретные фамилии, конкретные лица тех, кто непосредственно бил людей, потому что наш "Беркут" не имеет на шлемах и на шевронах никаких опознавательных знаков, которые фиксировали бы причастность того или иного сотрудника к совершению преступления", – рассказал Тягнибок.

Политик подчеркнул важность наказания непосредственных исполнителей приказов о разгоне митингующих, а именно рядовых, прапорщиков и офицеров "Беркута" и люди, которые отдавали приказы об избиениях.

"Должны быть обязательно привлечены к ответственности те, кто непосредственно отдавал приказы бить мирных жителей", – отметил Тягнибок.

Как ранее писал "Главред", ранее Пшонка заявил, что за действиях "Беркута" при разгоне Евромайдана в ночь на 30 ноября будут отвечать руководители киевской милиции Валерий Коряк и его заместитель Петр Федчук.

Также он сообщил, что к разгону Евромайдана причастны заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович, председатель КГГА Олексанлр Попов. Им вручено уведомление о подозрении в превышении служебных полномочий.

Всем им вручили уведомления о подозрении в превышении власти, сказал Пшонка. По словам генпрокурора, в ближайшее время в отношении Сивковича, Попова, Коряка и Федчука будет избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Президент Виктор Янукович сегодня отстранил от должностей главу КГГА Александра Попова и замсекретаря СНБО Владимира Сивковича.