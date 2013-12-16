Симоненко требует срочно назначить референдум

События в Киеве требуют немедленной организации и проведения референдума относительно внешнеполитического выбора страны.



Такое мнение выразил лидер фракции КПУ Петр Симоненко на заседании согласительного совета в Киеве, сообщает ГолосUA.



По словам главы Компартии, в массовых столичных митингах принимают участие "криминальные группировки", с помощью которых власть и оппозиция якобы вершит судьбу народа.



"Говоря об ответственности перед народом, нужно честно сказать, кто является так называемыми движущими силами", - подчеркнул Симоненко.



При этом он отметил, что борьба власти и оппозиции "за президентский трон" приведет к окончательному расколу страны и потере суверенитета. Причем, по словам политика, КПУ давно предупреждала об угрозе массового недовольства населения политикой государства, в частности, на международной арене.



Поэтому, по мнению парламентария, необходимо уже на этой неделе заявить о проведении народного референдума, чтобы выбор внешнеполитического вектора сделали сами граждане.