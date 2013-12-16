Тягнибок заявил о массовых преследованиях силовиками активистов Евромайдана по всей Украине

Активистов Евромайдана массово вызывают на допросы в прокуратуру, СБУ и МВД.

Об этом рассказал лидер фракции "Свобода" Олег Тягнибок, пишет Украинская правда.

По его словам, власть до сих пор не отпустила нескольких задержанных во время акций протеста.

"А кроме того, у нас есть информация о массовых вызовах активистов Майдана в прокуратуру, СБУ и милицию. Мы получили эту информацию по всем регионам. А прежде всего - по западным областям", - отмечает свободовец.

По словам Тягнибока, оппозицию не устраивает также и наказание за разгон Майдана для чиновников среднего звена.

"Должны быть наказаны те, кто отдавал приказы, а также все рядовые, прапорщики, которые непосредственно выполняли. Но уже сейчас власти говорят о том, что это невозможно, потому что у "Беркута" нет на шевронах никаких опознавательных знаков", - заявил он.

Тягнибок также подчеркнул, что оппозицию не устраивает частичная отставка министров, а потому акции протеста будут продолжаться минимум до момента выполнения этих требований.

Напомним, 1 декабря после жестокого разгона митингующих на Банковой, были задержаны 9 человек. Семеро из них были госпитализированы с тяжелыми травмами.

3 декабря Шевченковский райсуд арестовал их на 2 месяца - по подозрению в организации массовых беспорядков, предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

На 13 декабря Апелляционный суд Киева освободил восемь из девяти задержанных после беспорядков на Банковой.