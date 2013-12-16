Протесты в Киеве: Майдан ищет новые импульсы

Протест на Майдане в Киеве перешел в позиционную стадию. В этой ситуации его участникам срочно нужны новые идеи и смыслы, в противном случае в оппозиционной среде начнется поиск новых лидеров, более адекватных современным политическим задачам.

Лидеры оппозиционных фракций Верховной Рады так и не сумели выйти из статуса "приглашенных звезд", не рискнули создать исполнительный орган Майдана, основанный на принципах делегирования полномочий. Они продолжают повторять каждый вечер практически одни и те же призывы к протестующим против произвола власти, и эти слова уже не формируют повестку дня. Кстати, использование термина "Евромайдан" выглядит элементом манипуляции, поскольку после провала подписания Соглашения об ассоциации на центральную площадь Киева вышло намного меньше людей, чем после зверского избиения студентов и активистов "Беркутом" 30 ноября.

Поэтому оппозиционному триумвирату и примкнувшему к нему Юрию Луценко (Петр Порошенко в компании упомянутых политиков появляется периодически) приходится искать новые варианты оживления ситуации. Логика понятна: если Майдан перестанет напоминать бурлящий котел, в нем начнутся процессы разложения и маргинализации. Поскольку оппозиционеры не сумели выйти на публичный уровень переговоров с властью в тот момент, когда протест был массовым, ярким и привлекательным, им придется искать новые импульсы для раскручивания ситуации.

Пожалуй, главным из них стали обвинения в адрес Виктора Януковича в стремлении подписать 17 декабря соглашение о вступлении в Таможенный союз. Озвучивая их, оппозиционеры не только демонстрируют свою решимость и боевой дух, но и продолжают демонстрировать приверженность европейской интеграции. Не беда, что Виктор Федорович никогда не испытывал пиетета перед ТС, а Николай Азаров с Сергеем Арбузовым в два голоса отрицают такую возможность – революционная целесообразность способна списать и не такие проявления публичной активности. К тому же, лозунг "Прочь от Москвы" созвучен с устремлениями многих участников протестов.

Из этой же серии – выступление на Майдане сенаторов из США. Демократ Крис Мерфи и республиканец Джон Маккейн (широко известный за пределами Штатов) заявили об одобрении происходящего в центре Киева. Правда, отдадим заокеанским политикам должное – они встречались и с представителями власти, получив заверения, что сила против протестующих применяться не будет. Однако сам факт появления такой заметной фигуры как Маккейн на Майдане способен вызвать скрежет зубовный и в Кремле, и среди "русской партии" в "региональной" среде. Впрочем, оппозиционеры предпочитают не обращать внимания на такие нюансы: одновременно с Маккейном и Мерфи в Киеве находились большие друзья Юлии Тимошенко из Европарламента – глава комитета по международным делам Элмар Брок и лидер фракции "зеленых" Ребекка Хармс.

Такое совпадение вполне корреспондируется с озвученным с трибуны Майдана призывом журналистки и активистки Татьяны Чорновил освободить всех политических заключенных. В первую очередь он касался Юлии Тимошенко, продолжающей наблюдать за событиями на Майдане из тюремной палаты в харьковской больнице. Интересно отметить, что Юлия Владимировна публично выступает против даже малейшего диалога с властью, хотя именно ее называют мастером закулисных переговоров. Источники в Москве не исключают, что освобождение Тимошенко может стать предметом обсуждения между Путиным и Януковичем во время встречи 17 декабря.

Продолжение протестов в центре Киева, баррикады которых оказались не по зубам милицейским спецподразделениям, заставляет лидеров оппозиции искать новые возможности для усиления своей игры. Новое требование – освобождение политических заключенных – выдвигается после постепенной реализации властью предыдущих требований Майдана.

Заодно противники Януковича демонстрируют свою готовность опираться на поддержку Запада, тем самым словно подталкивая президента принять "руку Москвы" в качестве помощи для сохранения своих политических позиций. Такая тактика может решить лишь временные задачи, но стратегически украинским политикам нужно самим договариваться о судьбе страны.