Янукович уволил 24 глав районных администраций

Президент Виктор Янукович уволил 24 глав районных государственных администраций.

Соответствующие распоряжения обнародованы на сайте главы государства.

Среди них - один чиновник из Киева - глава Печерского района и один глава района в г. Севастополе. По одному чиновнику в Черниговской и Черновицкой областях.

Уволены по три председателя районных администраций в Запорожской и Тернопольской областях. Также уволены два главы РГА в Кировоградской области, по одному председателю РГА в Луганской, Львовской, Одесской, Сумской, Ровенской областях.

Больше всего представителей оказалось Ивано-Франковской области - 6 глав РГА.

Мотивация увольнения с должности в документах отсутствует.

Напомним, ранее Президент Виктор Янукович отстранил от должности главу КГГА Александра Попова и заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича.

Такое решение принято в связи с подозрением о причастности чиновников к разгону Евромайдана в Киеве 30 ноября.