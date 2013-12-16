Оппозиционер Корнацкий не признал выборы и требует пересчета голосов

Кандидат в народные депутаты Верховной Рады Украины в мажоритарном округе №132 в Николаевской области Аркадий Корнацкий требует расследования по результатам выборов, на которых победу одержал губернатор Николаевщины, Николай Круглов, и их непризнания в нынешнем виде.

Об этом Корнацкий заявил во время брифинга в Штабе национального сопротивления, сообщает УНИАН.

Оппозиционер подчеркнул, что власть во время предвыборной кампании сделала все возможное, чтобы мобилизовать "в интересах провластного кандидата, главы облгосадминистрации (Круглова. — Ред.) весь имеющийся административный ресурс".

Перед выборами на округе проводился ремонт дорог и детских площадок, раздавались продовольственные наборы и деньги. В то же время, бюджетников просто принуждали голосовать за Круглова.

Кроме того, в округе наблюдались "карусели" и применялись дубликаты бюллетеней.

"Эти выборы были полностью сфальсифицированы, признавать их мы не будем. Будем требовать открыть уголовные производства, расследования, пересчета бюллетеней", – сказал он.

Кроме того, Корнацкий призвал руководство оппозиционных партий обратиться к международным наблюдателям, правительствам стран для признания выборов недействительными.

Как ранее писал "Главред", председатель Николаевской ОГА Николай Круглов (самовыдвиженец) с результатом 47,78% голосов одержал победу на повторных выборах в Верховную Раду Украины в мажоритарном округе №132. Центральная избирательная комиссия на официальном сайте в 14.48 опубликовала предварительные результаты обработки 100% протоколов из округа №132.

Кандидат от ВО "Батькивщина" Аркадий Корнацкий, по данным ЦИК, получил 45,31% голосов. Его соперник Николай Круглов – 47,85%. В численном выражении Круглов опередил Корнацкого на 1749 голосов.