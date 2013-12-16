Суд продлил Маркову срок ареста еще на два месяца

Экс-депутату от Партии регионов Игорю Маркову Печерский районный суд столицы продлил срок содержания под стражей до 13 февраля 2014 года.

Соответствующее решение объявила следователь-судья Екатерина Москаленко, удовлетворив таким образом ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного управления МВД Украины по согласованию с Генпрокуратурой, пишет УНИАН.

В решении суда отмечается: "Следователь-судья, изучив материалы дела, заслушав мнения сторон, считает, что обстоятельства, изложенные следователем, является серьезными и приходит к выводу, что подозреваемый может скрываться от органов следствия, влиять на свидетелей, экспертов, следователей, уничтожить доказательства".

Суд решил, что ходатайства следователя подлежит удовольствию частично. В частности суд учитывает тот факт, что УПК предусматривает продление срока содержания лица под стражей до 60 суток, а не до 4-х месяцев, как отмечается в ходатайстве стороны обвинения.

Таким образом, суд назначил срок содержания Маркова под стражей сроком на 3 месяцев и 22 дня, то есть до 13 февраля 2014 года.

Решение суда может быть обжаловано в Апелляционном суде Киева на протяжении 5 дней с момента его оглашения.

После оглашения решения суда Марков, обращаясь к следователю-судье, сказал, "ничего, еще недолго вашей банде осталось. Я здесь ни за что сижу".

В свою очередь, сторона защиты Маркова в комментарии журналистам заявила, что обязательно будет обжаловать решение суда.

Напомним, Маркова задержали в Одессе 22 октября. Его обвиняют в хулиганстве и избиении националистов на митинге в 2007 году.



Ночью 23 октября Марков был отправлен в Киев. Как уверяет сам задержанный на личном самолете главы МВД Виталия Захарченко.



23 октября суд избрал меру пресечения для Маркова в виде содержания под стражей до 20 декабря. Сейчас он содержится в СИЗО на Подоле.