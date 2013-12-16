На перевыборах в Черкассах в Раду прошел Поплавский

По результатам обработки 100% протоколов на ОИК №194, ректор Киевского университета культуры Михаил Поплавский победил на довыборах в Веховную Раду.

Согласно данным избиркома, он набрал 53,54% – 37331 голос. За единого кандидата от оппозиции Николая Булатецкого свои голоса отдали 35,87% (25014 голосов).

Отметим, что за полчаса до закрытия участков Булатецкий призвал всех своих членов избиркомов и наблюдателей от оппозиционных партий "отказаться в дальнейшем принимать предложенном фальсификаторами сценарии". Причиной этого стало то, что работники ГАИ заблокировали офис оппозиции.

Из-за этого представители кандидата, международные наблюдатели и представители СМИ не успели до 20:00 попасть на избирательные участки.

Как ранее писал "Главред", кандидат в народные депутаты Верховной Рады Украины в мажоритарном округе №132 в Николаевской области Аркадий Корнацкий требует расследования по результатам выборов, на которых победу одержал губернатор Николаевщины, Николай Круглов, и их непризнания в нынешнем виде.

Глава Николаевской ОГА Николай Круглов (самовыдвиженец) с результатом 47,78% голосов одержал победу на повторных выборах в Верховную Раду Украины в мажоритарном округе №132. Центральная избирательная комиссия на официальном сайте в 14.48 опубликовала предварительные результаты обработки 100% протоколов из округа №132.

Кандидат от ВО "Батькивщина" Аркадий Корнацкий, по данным ЦИК, получил 45,31% голосов. Его соперник Николай Круглов – 47,85%. В численном выражении Круглов опередил Корнацкого на 1749 голосов.