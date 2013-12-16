В ГПУ заявили, что Клюев не имеет отношения к разгону Евромайдана

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Клюев не имеет отношения к разгону протестующих на Евромайдане бойцами "Беркута" в ночь на 30 ноября.

Об этом заявил первый заместитель генпрокурора Виталий Белоус после допроса Клюева, сообщает НБН.

"Следствием установлено, что секретарь СНБО Андрей Клюев не имеет никакого отношения к событиям, которые произошли в ночь с 29 на 30 ноября на Майдане Независимости. Расследование в этом производстве продолжается", – сообщил прокурор.

Комментируя повторный вызов отстраненного от должности главы КГГА Александра Попова на допрос в Генпрокуратуру, Белоус сказал, что "в ходе проверки возникла необходимость дополнительно допросить Попова". "Следственным путем установлено, что именно Попов способствовал распространению материалов следствия. Следствие считает, что факт содействия в распространении данной информации ставит под сомнения отдельные части показаний Попова. И в связи с этим, следователем были проверены все его свидетельства", - сказал Билоус.

Кроме того, он отметил, что секретарь СНБО Андрей Клюев в понедельник самостоятельно прибыл в следственное управление, где и был допрошен.

"Свой приход он объяснил желанием дать показания по делу относительно событий на Майдане Независимости.

Напомним, 13 декабря на допросе в Генпрокуратуре глава КГГА Александр Попов заявил, что разгон Евромайдана в ночь на 30 ноября произошел после того, как секретарь СНБО Андрей Клюев потребовал немедленно установить елку.

В СМИ на днях появились протоколы допросов председателя КГГА Александра Попова и замсекретаря СНБО Владимира Сивковича, подозреваемых в разгоне Евромайдана в Киеве в ночь на 30 ноября. Согласно которым, Попов, подчинявшийся во время разгона Сивковичу, получил распоряжение выполнять его указания от секретаря СНБО Андрея Клюева.

Как сообщал "Главред", Генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что ГПУ вручила уведомление о подозрении в превышении власти в связи с разгоном Евромайдана в ночь на 30 ноября заместителю секретаря СНБО Владимиру Сивковичу, председателю Киевской городской государственной администрации Александру Попову, в то время начальнику киевской милиции Валерию Коряку и заместителю начальника киевской милиции Петру Федчуку.



Всем им вручили уведомления о подозрении в превышении власти. По словам генпрокурора, в ближайшее время в отношении Сивковича, Попова, Коряка и Федчука будет избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.



Также, Президент Виктор Янукович отстранил от должностей главу КГГА Александра Попова и замсекретаря СНБО Владимира Сивковича.

видео: УНН