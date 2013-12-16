Скандал вокруг перевыборов: оппозиция отказалась признать результаты

Оппозиция заявила, что дополнительные выборы в Верховную Раду, состоявшиеся 15 декабря, в четырех из пяти округов были сфальсифицированы. В связи с этим, оппоненты власти отказались признавать результаты выборов.



Об этом сообщил в понедельник на брифинге представитель "Батькивщины" в ЦИК, народный депутат Руслан Князевич, пишет "Украинская правда".



По словам политика, единственный округ, где удалось обеспечить честный подсчет голосов - это округ 197, где побеждает кандидат от "Батькивщины" Леонид Даценко.



В четырех других округах, отметил Князевич, ситуация "критически другая".

Так, по словам нардепа, в округе 94 выборы закончились уже тогда, когда единый кандидат от оппозиции Виктор Романюк был снят с регистрации судом за неделю до голосования. "Убежден, что присутствие Романюка в избирательном бюллетене обеспечило бы его яркую победу, как это было в 2012 году", - сказал Князевич.



Единый кандидат от оппозиции по 132 округу Аркадий Корнацкий, в свою очередь, заявил, что власть применила против него весь возможный админресурс.



"Признавать результат мы не будем, и будем требовать открытия уголовного производства, пересчета бюллетеней и проведения экспертизы", - сказал он.



Представитель "Батькивщины" в 194 округе, народный депутат Леся Оробец, тоже заявила о массовой скупке голосов.

Она обвинила представителей "поющего ректора" Михаила Поплавского в том, что они обходили каждую квартиру и предлагали деньги.



"По сути, Поплавский купил округ. Это не были выборы, это была показательная скупка голосов. Мы не будем признавать результаты", - заявила Оробец.

Напомним, 100% голосов сейчас подсчитано в двух округах - на 132-м победил считающийся провластным самовыдвиженец Николай Круглов, а на округе 194 - Михаил Поплавский.

На других округах лидируют Руслан Бадаев, Виктор Пилипишин и оппозиционер Леонид Даценко.