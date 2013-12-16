В ПР анонсировали скорые отставки в Кабмине: многие могут лишиться кресел

До конца года Кабинет Министров Николая Азарова ждут серьезные изменения, многие министры могут быть отправлены в отставку.

Об этом заявил один из лидеров Партии регионов, нардеп Михаил Чечетов изданию "Вести". В то же время, по словам политика, премьер в Украине не поменяется.

"В Новый год мы войдем с обновленной структурой власти, в том числе, и обновленным Кабмином. Многие министры могут лишиться своих кресел… Я знаю, что уйдут министры, в работе которых обнаружены большие провалы. Новый Кабмин по-прежнему будет возглавлять Николай Азаров", - рассказал депутат.

Он также прокомментировал решение Президента Виктора Януковича уволить глав 24 районных администраций.

"Месяц назад на заседании Совета регионов президент подверг резкой критике работу центральных и районных органов власти. Были подведены итоги по показателям работы за год и были сделаны выводы, которые мы сейчас видим в президентских указах. Это никак не связано с политикой – кадровым изменениям были подвергнуты регионы, где работа была провалена", - заявил Чечетов.

Напомним, утром в понедельник, 16 декабря, после встречи министров с депутатами от фракции ПР, прозвучал ряд заявлений насчет возможных отставок в правительстве.

Так, депутат Анна Герман заявила, что нардепы потребовали от Николая Азарова переформатировать Кабмин почти на 90%.

А регионал Олег Царев сказал, что отставок в правительстве точно не будет до Нового года.