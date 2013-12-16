Активисты Евромайдана пришли пикетировать здание ЦИК: опубликованы фото

Под Центральную избирательную комиссию с Евромайдана пришли почти 300 митингующих. К ним еще подтягивается больше 200 человек.

Активисты выступают против фальсификации результатов повторных выборов в Верховную Раду в 5 проблемных округах, передает УНИАН.

Они пока разместились возле памятника Лесе Украинке, держат в руках флаги "Батькивщины" и национальный флаг Украины.

В ЦИК они не пытаются пока заходить.

Первая часть людей, которая подходила к ЦИК, двигалась по проезжей части, таким образом, заняв одну из полос, в результате чего образовалась небольшая "тянучка".

Так как в здании ЦИК проводится ярмарка, площадь заставлена автомобилями.

Напомним, ранее оппозиция заявила, что довыборы в Раду в четырех из пяти округов были сфальсифицированы. В связи с этим, они отказываются признавать результаты выборов.



По словам народного депутата Руслана Князевича, единственный округ, где удалось обеспечить честный подсчет голосов - это округ 197, где побеждает кандидат от "Батькивщины" Леонид Даценко.

Как сообщал "Главред", на 223 округе в Киеве на довыборах в Верховную Раду победил самовыдвиженец Виктор Пилипишин, который обошел свободовца Юрия Левченко.



На ОИК №194 в Черкасах победил ректор Киевского университета культуры Михаил Поплавский.

А глава Николаевской ОГА самовыдвиженец Николай Круглов одержал победу в мажоритарном округе №132, обойдя кандидата от ВО "Батькивщины" Аркадия Корнацкого.

Фото: Gazeta.ua.