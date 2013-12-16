Россия об отказе Украины от ЕС: мы никого не шантажировали

Москва не угрожала Киеву никакими санкциями за подписание Соглашения об ассоциации с ЕС, а лишь предупреждала об отмене торговых льгот.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министрами иностранных дел стран ЕС в Брюсселе, сообщает УНН.

"Речь идет не о каких-то санкциях, а о том, что в этом случае (Ассоциации - ред.) мы просто вернемся в торговле с Украиной или с другой страной, которая пошла бы таким путем, к режиму наибольшего содействия. Сняты будут только льготы", - заверил российской дипломат.

По его словам, об этом РФ предупреждала честно. "Мы никого не шантажировали", - добавил Лавров.

Напомним, одной из причин решения о приостановке полготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС украинская власть называла необходимость наладить торгово-экономические отношения с Россией.

Кроме того, президент Виктор Янукович на Вильнюсском саммите Восточного партнерства, где соглашение так и не было подписано, говорил о сильной Россией, с которой пришлось столкнуться Украине.

Также отметим, что в РФ до решения Украины остановить евроинтеграцию очень много говорили о том, что Украина не должна сближаться с ЕС.

Кроме того, в этом году возникли проблемы с пересечением украинскими товарами российской границы, которые получили название "торговая война".