В Раде зарегистрирован новый документ об отставке Кабмина Азарова

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об обращении к Президенту Виктору Януковичу с требованием отставки премьер-министра Николая Азарова.

Как сообщается на парламентском сайте, автором проекта является член фракции "Батькивщина" Владимиром Яворивский.

Сейчас текст проекта постановления на сайте Рады отсутствует.

Напомним, 3 декабря Верховная Рада не проголосовала за отставку правительства Николая Азарова.

Согласно закону, Верховная Рада не может рассматривать вопрос об ответственности правительства чаще, чем один раз во время одной сессии парламента.

15 декабря внефракционный народный депутат Олесь Доний заявил, что оппозиция собрала свыше 170 подписей народных депутатов за отставку правительства.

А с учетом голосов Компартии постановление имеет поддержку около 210 депутатов. Как известно, для рассмотрения вопроса на сессии Верховной Рады необходимо 150 подписей нардепов.