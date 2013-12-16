В Евросоюзе готовы подписать ассоциацию с Украиной - Эштон

Евросоюз подтвердил готовность подписать Соглашение об ассоциации с Украиной после выполнения Киевом необходимых условий.

Об этом по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел 28 стран - членов ЕС заявила Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон, пишет УНИАН.

"Министры подтвердили сегодня готовность ЕС подписать Соглашение об ассоциации с глубокой и всеобъемлющей зоной свободной торговли, как только Украина будет готова и когда условия будут выполнены", - сказала Эштон.

"Мы верим, что Соглашение является лучшим способом преодолеть краткосрочные вызовы, потому что только факт подписания соглашения даст мощный сигнал международным рынкам и финансовым институтам и станет планом политических и экономических реформ для долговременного развития Украины", - добавила Эштон.

По ее словам, министры стран Евросоюза считают диалог между властью и оппозицией в Украине лучшим сценарием выхода из политического кризиса, а также отметила, что украинское общество поддерживает подписание Соглашения об ассоциации с ЕС.

Кроме того, Эштон заявила, что министры иностранных дел стран ЕС выступают за право украинцев на свободу собраний и высказываний, а также призвала освободить всех арестованных участников Евромайдана и провести расследование случаев избыточного применения силы против протестующих в Киеве в конце ноября.

Напомним, ранее министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт заявил, что ЕС подписать Соглашение об ассоциации с Украиной уже на этой неделе, если Киевом будет принято такое решение.

15 декабря, комиссар по расширению ЕС и европейской политике соседства Штефан Фюле в своем Твиттере написал, что Евросоюз приостанавливает работу над подготовкой к подписанию Ассоциации с Украиной.