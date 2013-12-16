Россия запретила въезд почти 25 тысячам украинцев

Федеральная миграционная служба России в 2013 году не пустила на свою территорию 25 тысяч украинцев.

Об этом заявил руководитель Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский, пишет Укринформ.

"Всего запрещен въезд на территорию России около 25 тысячам граждан Украины", - сказал он.

Всего въезд в страну был запрещен 427 тысячам иностранцев, сказал Ромодановского.

По его словам, в отказах не стоит искать предвзятое отношение к гражданам Украины. Запрет на въезд определяет специальная автоматизированная система миграционного учета.

Ромодановский также напомнил, что украинцы имеют право находиться на территории России без визы в течение 90 дней. К этому сроку добавляют еще 30 суток на самостоятельное возвращение домой. В случае, если сроки нарушаются и человек находится на территории России более 120 суток, то система автоматически закрывает ему право на въезд на 3 года.

Как сообщал "Главред", Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что граждане Украины и России должны пересекать границу по загранпаспортам.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что все иностранцы, в том числе и украинцы, с 1 января 2015 года будут въезжать на территорию России только по загранпаспортам.