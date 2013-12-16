ЦИК просит милицию разобраться, были ли фальсификации выборов на округе Корнацкого

Центральная избирательная комиссия просит МВД проверить факты, связанные с возможной фальсификацией результатов повторных выборов в Верховную Раду в 132-м округе в городе Первомайске, Николаевской области.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, поводом для обращения стало заявление кандидата от "Батькищины" Аркадия Корнацкого, который считает, что выборы в этому округе сфальсифицированы, пишет Украинская правда.

В частности он сообщает о массовом собрании "агрессивно настроенных" граждан в окружной избирательной комиссии, что свидетельствовало о силовой попытке срыва работы ОИК, наблюдателей и журналистов.

В ОИК эту информацию опровергают, однако ЦИК решил попросить правоохранителей провести соответствующую проверку.

Напомним, глава Николаевской ОГА самовыдвиженец Николай Круглов одержал победу в мажоритарном округе №132, обойдя кандидата от ВО "Батькивщины" Аркадия Корнацкого.

Также "Главред" сообщал, что оппозиция отказалась признавать результаты выборов, так как в четырех из пяти округов были сфальсифицированы.