Янукович уволил губернатора Сумщины и назначил его заместителем Левочкина

Президент Виктор Янукович уволил с занимаемой должности председателя Сумской облгосадминистрации Юрия Чмыря.

Как говорится на сайте главы государства, Янукович назначил его заместителем главы Администрации Президента Сергея Левочкина.

В Администрации Чмырь будет курировать гуманитарное направление, и отвечать за коммуникацию администрации с другими органами власти и СМИ.

В пресс-службе также сообщили, что в Администрации Президента вводится новая должность - заместитель главы АПУ.

Изменения в структуре Администрации Президента связаны, прежде всего, с необходимостью усилить эти два направления работы.

"Действия власти должны быть понятными для простых граждан. Люди должны знать, что власть делает и зачем, и чего ждать в будущем. Президент также ставит перед нами задачу разъяснять гражданам каждый наш шаг, быть открытыми для людей. Мы должны организовать эффективную системную работу" , - подчеркнул Чмырь.

Глава государства также поручил Юрию Чмырю наладить более тесную связь с представителями неправительственных организаций и особое внимание уделить гуманитарной составляющей.

Как пишет "Коммерсантъ-Украина", помогать ему будет депутат Партии регионов и советница президента Анна Герман — при этом она продолжит свою работу в Верховной раде.

Как сообщал "Главред", после разгона Евромайдана 30 ноября глава Администрации Президента Сергей Левочкин написал заявление об отставке, однако Янукович его не принял.

Напомним, 16 декабря, Президент Виктор Янукович уволил 24 глав районных государственных администраций.