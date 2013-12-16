В оппозиции заявили, что Евромайдан сегодня ночью снова могут атаковать

Сегодня ночью силовики снова могут атаковать Евромайдан.

Об этом заявил в эфире 5 канала народный депутат фракции "Батькивщина" Андрей Кожемякин, пишет НБН.

По его словам, депутаты готовятся к новому нападению на Майдан, и даже готовы всей фракцией "Батькивщина" простоять ночь вместе с митингующими. При этом он призвал киевлян приехать сюда не только завтра на запланированное вече, но и, по мере возможности, провести ночь на Евромайдане.

По его информации, сейчас в Киеве находится примерно 70 тысяч правоохранителей.

В свою очередь народный депутат (Партия регионов) Владислав Лукьянов исключил возможность силового разгона Майдана.

"Я исключаю такую возможность. После того, как Генпрокуратура начала расследование, я сомневаюсь, что кому-то придет такое в голову …Я не хотел бы даже в страшном сне это допустить", – заявил он.

Напомним, в ночь на 11 декабря, несколько тысяч бойцов "Беркута", "Тигра" и Внутренних войск попытались разогнать активистов Евромайдана, были разрушены баррикады и снесен палаточный городок протестующих. Все о разгоне нового Евромайдана читайте здесь.