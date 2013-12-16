На перевыборах в Черкасской области победил оппозиционер Даценко

На довыборах в Верховную Раду в 197-м округе в городе Каневе Черкасской области победу одержал представитель оппозиции Леонид Даценко, выдвинутый от партии "Батькивщина".

Такие данные обнародованы на официальном сайте ЦИК после обработки 100 % протоколов окружных избирательных комиссий округа.

Он набрал 63,51 % , а это 33 373 голоса избирателей.

Ближайший его конкурент самовыдвиженец Сергей Червонопиский получил в целом 23,3%, что составляет 12 243 голоса. Меньше голосов набрали: коммунист Виктор Роенко - 3,01% - 1 584 голоса.

Самовыдвиженцы Андрей Губский - с 1,84 % -967 голосов, Людмила Данько - с 1,62 % - 852 голоса, Николай Ладан - с 1,58 % - 832 голоса, представитель Радикальной Партии Сергей Тищенко - с 1,26% -664 голоса, а также Игорь Сухобрус - с 1,25% - 658 голосов.

Остальные кандидаты в этом округе набрали менее 1% голосов избирателей.

Напомним, на пперевыборах в Раду на 223 округе в Киеве на довыборах в Верховную Раду победил самовыдвиженец Виктор Пилипишин.

По результатам госования, после 100% обработки голосов избирателей на довыборах в Раду на ОИК №194, победил ректор Киевского университета культуры Михаил Поплавский.



А глава Николаевской ОГА самовыдвиженец Николай Круглов одержал победу в мажоритарном округе №132, обойдя кандидата от ВО "Батькивщины" Аркадия Корнацкого.

Между тем, ЦИК попросил МВД проверить факты, связанные с возможной фальсификацией результатов повторных выборов на округе Корнацкого.

Также "Главред" сообщал, что оппозиция отказалась признавать результаты выборов, так как в четырех из пяти округов были сфальсифицированы.