В ГПУ заявили, что Попов на допросе подтвердил свои предыдущие показания

На допросе в Генпрокуратуре отстраненный от должности председатель КГГА Александр Попов подтвердил свои предыдущие показания.

Как сказала руководитель пресс-службы ГПУ Маргарита Велькова, показания Попова - важны и актуальны, пишет Интерфакс-Украина.

"Во-первых, следователи работали над выяснением обстоятельств публикации отдельных материалов из уголовного производства, во-вторых, все показания Попова, полученные при выполнении первого и во время второго допроса, - важные и актуальные для следствия", - отметила пресс-секретарь.

По ее словам, следствие продолжается, и круг лиц, которых допрашивают, будет расширяться.

Напомним, ранее первый заместитель генпрокурора Виталий Белоус заявил, что Попов способствовал распространению материалов следствия по событиям в ночь на 30 ноября на Евромайдане, что ставит под сомнение часть его показаний.

13 декабря на допросе в Генпрокуратуре глава КГГА Александр Попов заявил, что разгон Евромайдана в ночь на 30 ноября произошел после того, как секретарь СНБО Андрей Клюев потребовал немедленно установить елку.

Как сообщал "Главред", Генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что ГПУ вручила уведомление о подозрении в превышении власти в связи с разгоном Евромайдана в ночь на 30 ноября заместителю секретаря СНБО Владимиру Сивковичу, председателю Киевской городской государственной администрации Александру Попову, в то время начальнику киевской милиции Валерию Коряку и заместителю начальника киевской милиции Петру Федчуку.

Всем им вручили уведомления о подозрении в превышении власти. По словам генпрокурора, в ближайшее время в отношении Сивковича, Попова, Коряка и Федчука будет избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Также, Президент Виктор Янукович отстранил от должностей главу КГГА Александра Попова и замсекретаря СНБО Владимира Сивковича.