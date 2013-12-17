Подсчет голосов на перевыборах завершен: все победители

Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты подсчета 100% голосов на довыборах Верховной Рады, которые состоялись 15 декабря в пяти проблемных округах, и назвала имена победителей.

Так, в округе №94 с центром в Обухове (Киевская область) победил самовыдвиженец Руслан Бадаев - 58,25% голосов. Второе место занял представитель Радикальной партии Олега Ляшко Андрей Лозовой - 21,91%.

В округе №132 (Первомайск, Николаевская область), по подсчетам, больше всего голосов набрал губернатор Николаевщины Николай Круглов - 47,85%. На втором месте - оппозиционер Аркадий Корнацкий (45,31%).

В округе №194 с центром в Черкассах победил "поющий ректор" Михаил Поплавский - 53,54%, второе место занял представитель "Батькивщины" Николай Булатецкий (35,87%).

На округе №197 на Черкасчине выборы выиграл представитель "Батькивщины" Леонид Даценко (63,51%), на втором месте - самовыдвиженец Сергей Чернонопиский (23,30%).

Наконец, на округе №223 в Киеве победил Виктор Пилипишин (44,89% голосов), обогнавший свободовца Юрия Левченко (40,58%).

Напомним, оппозиция заявила о существенных нарушениях на выборах, не признала их результаты и собирается оспаривать их в суде.

Также отметим, что экзит-пол по результатам выборов отдавал в большей части округов победу оппозиционным кандидатам.