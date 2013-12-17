Помощник Путина уверен, что Украине выгодно пойти в Таможенный союз

У президента РФ намекнули на подписание документов, касающихся ТС.
Во время визита украинской делегации в Москву и встречи президентов Виктора Януковича и Владимира Путина 17 декабря стороны могут зафиксировать на бумаге договоренности, связанные с темой Таможенного союза.
На это намекнул помощник Путина Андрей Белоусов, сообщает ТСН.
"Работа идет постоянно, поэтому в некотором смысле - да", - прокомментировал Белоусов вопрос о том, будут ли подписаны документы об интеграции Украины в Таможенный союз.
Также он заявил, что сейчас для Украины было бы очень выгодно присоединиться к ТС и сообщил, что Россия может дать денег в кредит, но Украина их должна попросить.
Отметим, что по данным агентства Bloomberg, Киев ведет с Москвой переговорі о получении кредита в размере 15 миллиардов долларов, 5 из которых может получить уже в этом году.
В то же время, напомним, премьер Николай Азаров заявлял, что Украина и Россия не намерены подписывать никаких документов, касающихся темы Таможенного союза.
Вместе с тем, по словам премьера, стороны могут подписать договор, который поспособствует снижению цены на газ для Украины до среднеевропейского уровня. Также Украина и РФ должны заняться решением проблемы снятия торговых барьеров.
На вечер вторника, 17 декабря, Евромайдан запланировал масштабную акцию протеста в Киеве с требованием не подписывать никаких документов, касающихся интеграции в Таможенный союз.
Видео: ТСН.