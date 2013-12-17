В США подготовили резолюцию по Украине: за новый разгон Евромайдана грозят санкции

В Палату представителей Конгресса США внесен проект резолюции в поддержку "демократических и европейских стремлений народа Украины и его права избирать собственное будущее без запугиваний и страха". Документ поддержали конгрессмены обеих партий.

Проект резолюции предлагает призвать украинские власти уважать права граждан, вышедших на улицы из-за решения отложить подписание Соглашения об ассоциации с ЕС и повернуться в сторону России, сообщает Радио Свобода.

Сенаторы намерены призвать власть Украины привлечь к ответственности виновных в насилии в отношении мирных демонстрантов (во время разгона Евромайдана в Киеве - ред.).

Кроме того, в случае дальнейшего насилия против протестующих Палата представителей может рассмотреть целевые санкции против тех, кто отдает и выполняет приказы об использовании силы, говорится в проекте резолюции.

Автором документа является конгрессмен Элиот Энгел, главный представитель Демократической партии в комитете по иностранным делам Палаты представителей.

Напомним, ранее американский сенатор Джон Маккейн заявлял, что США введут санкции против представителей украинской власти в случае силовых действий против протестующих.

В то же время, руководители Украины, в частности, президент Виктор Янукович, заявляли, что разгонять мирные акции никто не будет.