Кернес стал главным футбольным функционером Харькова

Мэр Харькова Геннадий Кернес стал главой Федерацию футбола Харькова (ФФХ).

Об этом сообщает ТСН.

На должности главного футбольного функционера города Кернес сменил Владимира Петрова, который был руководил ФФХ 20 лет.

Кернес поблагодарил участников выборов за доверие и сказал, что намерен усилить участие ФФУ в жизни Харькова.

"Сегодня мы возрождаем школьные стадионы, строим футбольные площадки во всех районах города. В ближайших планах – привлекать больше команд в соревнования и искать заинтересованных в развитии федерации", - заявил новоизбранный функционер.

Также Кернес заявил, что открыт для предложений.

"Я доступен для предложений, нужно в формате диалога начинать работать. Если на счету федерации 300 гривен, о какой работе можно говорить? Нужно выходить на другие цифры и показатели", - подчеркнул он.

Также Кернес предложил Владимиру Петрову продолжить работу в федерации на участке, который его интересует.

Напомним, как сообщал "Главред", недавно Кернес в официальном обращении к жителям Харькова прокомментировал некоторые действия экс-регионала Инны Богословской.

В частности, мэр города обозвал депутата "политической проституткой".