В отряды самообороны Евромайдана записались 5 тысяч человек

В отряды гражданской самообороны Евромайдана записались более пяти тысяч человек из числа митингующих.

Об этом заявил народный депутат от "Батькивщины", комендант Евромайдана Андрей Парубий, передает "Интерфакс-Украина".

"На данный момент более 5 тысяч людей записались в отряды самообороны", - сказал он со сцены Евромайдана.

В то же время депутат призвал всех желающих продолжить формирование отрядов самообороны и отметил, что в случае, если их число превысит 6 тысяч человек, что соответствует количеству личного состава спецподразделения "Беркут", митингующие смогут не только оборонятся, но и атаковать.

Кроме того, выступая со сцены Евромайдана в 4 часа утра 17 декабря Парубий рассказал об информации о возможном разгоне митинга.

"Была информация, что он (Янукович – прим. ред.) попробует этой ночью разогнать Майдан, чтобы показать Путину, что он здесь хозяин, и что он способен урегулировать ситуацию... целую ночь внутренние войска и "Беркут" находились в Мариинском парке и возле Администрации Президента в полной экипировке. Буквально 2 минуты тому назад их отвели в казармы", - сказал он.

Также депутат подчеркнул, что считает неслучившийся штурм победой митингующих.

"Это еще одна наша победа, я поздравляю Вас. Я уверен, что завтра мы не допустим подписания каких либо соглашений о сдаче Украины", - отметил Парубий.

Напомним, как сообщал "Главред", в ночь на 17 декабря на Евромайдане ожидали нового штурма и попросили участников митинга не расходиться на ночь.

Тем не менее, ночь на Майдане прошла спокойно.