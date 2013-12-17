Виталий Кличко объявил о завершении карьеры боксера

Виталий Кличко решил завершить спортивную карьеру.

Об этом он заявил через несколько часов после решения Мирового боксерского союза (WBC) о присвоении ему звания "почетного чемпиона", передает ZN.UA.

Отметим, что решение WBC давало украинцу шанс в любой момент вернуться в ринг.

Кличко пояснил свое решение желанием полностью сосредоточиться на политике.

"Для меня было большой честью носить звание чемпиона мира по версии WBC. Решение организации оставляет мне теоретическую возможность возвращения на ринг, но я не могу этого даже представить в нынешних обстоятельствах", - отметил Кличко.

"Сейчас я полностью сконцентрирован на политической ситуации в Украине, и я чувствую, что именно там я больше нужен людям. Мой брат Владимир будет продолжать успешные выступления на ринге, а я буду поддерживать его в его спортивной карьере точно так же, как он поддерживает меня в моей политической борьбе", - подчеркнул Кличко-старший.

Напомним, что Виталий Кличко ранее уже объявлял о завершении карьеры – в декабре 2004 года, после того, как он завоевал и еще раз защитил потерянный в поединке с Ленноксом Льюисом чемпионский титул WBC.

После этого Кличко было присвоено звание почетного чемпиона, и спустя почти четыре года украинец воспользовался своим статусом, вернувшись в ринг.

Отметим, что карьеру на профессиональном ринге Кличко-старший начал 16 ноября 1996 года, победив нокаутом Тони Бредэма.

Последний бой народный депутат Украины Кличко провел 9 сентября в Москве против Мануэля Чарра из Германии – поединок завершился техническим нокаутом в четвертом раунде.