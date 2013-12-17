Азаров рассказал регионалам, когда начнет ротации в Кабмине - СМИ

Премьер-министр Николай Азаров готов инициировать кадровые ротации в Кабмине в конце января 2014 года.

Об этом он заявил на встрече с фракцией Партии регионов 16 декабря, со ссылкой на собственные источники передает "Украинская правда".

"С кадровыми выводами относительно правительства возьмем паузу до конца января" , - отметил премьер и добавил, что главной проблемой сейчас является принятие бюджета на 2014 год и решение ситуации с Майданом.

Кроме того, источник заверил что регионалы подвергли Азарова резкой критике за коррупцию в органах власти.

"Один из присутствующих депутатов прямо сказал – Евромайдан собрался не потому, что правительство отказалось подписывать соглашение с ЕС , а потому, что бизнес устал от поборов, и без денег в суде невозможно принять ни одного решения", - отметил источник.

Также он добавил, что депутаты рассказали Азарову, как они вынуждены отдуваться за коррупцию в правительстве.

"Я не хочу, чтобы меня называли бандитом. Воруют наверху, а мы должны ходить на телеэфиры и отдуваться", - цитировал источник регионала Григория Смитюха.

Кроме того, Вадим Колесниченко, известный своими неординарными высказываниями, также пожаловался Азарову, что его просто высаживают из такси, когда узнают.

"Меня высаживают из такси, когда узнают, кто я такой", - подчеркнул Колесниченко.

Напомним, как сообщал "Главред", 16 декабря состоялась встреча фракции Партии регионов с членами правительства Украины.

Кроме того, 16 декабря в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об отставке Азарова.