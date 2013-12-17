ГПУ не поверила показаниям Попова

Генеральная прокуратура не нашла подтверждений словам Александра Попова о причастности секретаря СНБО Андрея Клюева к силовому разгону Евромайдана.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ, передает "Коммерсант-Украина".

"Следствие установило, что Андрей Клюев не имеет никакого отношения к событиям, которые происходили в ночь с 29 на 30 ноября на Майдане Независимости", - заверил первый заместитель генпрокурора.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее Попов заявил, указание разогнать Евромайдан было получено им от Андрея Клюева.

Позже сам Клюев заверил, что слова главы КГГА не соответствуют действительности.