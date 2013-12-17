Майдан вышел провожать Януковича в Москву: "Повертай в Европу"

Около двухсот активистов Майдана пикетируют трассу под Киевом, по которой Президент Виктор Янукович будет ехать в аэропорт "Борисполь" для вылета в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Активисты стоят на повороте с главной трассы на аэропорт, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

Как ранее писал "Главред", сегодня, 17 декабря, президенты Виктор Янукович и Владимир Путин обсудят двусторонние экономические соглашения, которые Украина собирается подписывать в рамках в рамках заседания межгосударственной украинско-российской комиссии.

15 декабря Николай Азаров заявил, что на встрече Януковича и Путина никаких документов, прямо или косвенно относящихся к участию Украины в Таможенном союзе, подписано не будет.

Фото: batkivshchyna.com.ua