Майдан вышел провожать Януковича в Москву: "Повертай в Европу"

Активисты пикетируют трассу в "Борисполь".
Активисты стоят на повороте с главной трассы на аэропорт, сообщает пресс-служба "Батькивщины".
Как ранее писал "Главред", сегодня, 17 декабря, президенты Виктор Янукович и Владимир Путин обсудят двусторонние экономические соглашения, которые Украина собирается подписывать в рамках в рамках заседания межгосударственной украинско-российской комиссии.
15 декабря Николай Азаров заявил, что на встрече Януковича и Путина никаких документов, прямо или косвенно относящихся к участию Украины в Таможенном союзе, подписано не будет.
Фото: batkivshchyna.com.ua