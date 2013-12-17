Трибуна и президиум Рады заблокированы

Оппозиция заблокировала трибуну и президиум Верховной Рады.

Об этом сообщает УНИАН.

Возле трибуны и президиума сейчас находятся более 30 оппозиционеров.

Кроме того, один из участников блокирования, нардеп от "Батькивщины" Александр Бригинец рассказал о заседании фракции оппозиционеров.

"Только что состоялось заседание фракции. Ни одной причины разблокировать трибуну ВР мы не нашли. Итак, блокирование ВРУ продолжается", - написал депутат.

Напомним, что сегодня, 17 декабря, в Москве состоится встреча президентов Украины и России - Виктора Януковича и Владимира Путина.