Заседание парламента может не начаться, поскольку трибуна и президиум Рады заблокированы.
Оппозиция заблокировала трибуну и президиум Верховной Рады.
Об этом сообщает УНИАН.
Возле трибуны и президиума сейчас находятся более 30 оппозиционеров.
Кроме того, один из участников блокирования, нардеп от "Батькивщины" Александр Бригинец рассказал о заседании фракции оппозиционеров.
"Только что состоялось заседание фракции. Ни одной причины разблокировать трибуну ВР мы не нашли. Итак, блокирование ВРУ продолжается", - написал депутат.
Напомним, что сегодня, 17 декабря, в Москве состоится встреча президентов Украины и России - Виктора Януковича и Владимира Путина.