Профсоюзы придумали, как оставить у себя в доме штаб Майдана

Федерация профессиональных союзов решила расширить перечень лиц, которые имеют право находиться в Доме профсоюзо на Майдане Независимости в Киеве.

Такое решение принято Президиумом ФПУ на срочном совещании 11 декабря 2013 года в ответ на требование главного государственного исполнителя Шевченковского района об освобождении помещений Дома союзов и запрете находиться в помещении ФПУ кому-либо, кроме работников этой организации.

"Признать, что запрет на пребывание в Доме союзов руководителей и работников аппарата ФПУ всеукраинских союзов – членских организаций ФПУ расценивается как препятствование деятельности профсоюзов и вмешательство в их автономию и независимость, гарантированные национальным и международным законодательством", – цитирует постановление ФПУ пресс-служба "Батькивщины".

В то же время президиум ФПУ проинформировал Президента Украины, Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру, Уполномоченного Верховной Рады по правам человека о реальной угрозе профсоюзным правам и возможностям ведения профсоюзной работы в это сложное для Украины время и обратился с требованием безотлагательно принять меры для возобновления полноценной деятельности ФПУ, которая объединяет в своих рядах более 8 млн. членов профсоюзов.

Кроме этого, члены Президиума в своем постановлении признали действия председателя ФПУ Юрия Кулика противоречащими уставу ФПУ и приведшими к блокированию работы Федерации и ее членских организаций, которые расположены в Доме союзов.

Как ранее писал "Главред", с 1 декабря в столичном Доме профсоюзов работают пресс-центр Штаба национального сопротивления, пресс-центр для журналистов и открыт Координационный центр правовой защиты.

2 декабря Президиум ФПУ принял решение временно предоставить часть своих помещений в Доме союзов (Майдан Незалежности, 2) для размещения, обогрева, медицинской помощи членам профсоюзов, которые принимают участие в мирной акции, и обеспечил работу столовой.

Однако 4 декабря председатель ФПУ Кулик заявил, что сделал представление в прокуратуру Киева с требованием освободить помещение Дома профсоюзов от митингующих.

10 декабря 2013 года Федерация профессиональных союзов Украины получила требование Государственной исполнительной службы Шевченковского районного управления юстиции в г. Киеве, вынесенное во исполнение постановления Печерского районного суда г. Киева, о запрете находиться в помещениях Дома союзов на Майдане Незалежности, 2 кому-либо, кроме работников предприятия "Хозяйственное управление ФПУ" и охранной фирмы.

13 декабря Президиум Федерации профессиональных союзов Украины выразил протест по поводу запрета кому-либо, кроме работников предприятия "Хозяйственное управление ФПУ" и охранной фирмы, находиться в помещениях Дома профсоюзов на столичном Майдане Незалежности, 2.

Фото: prostir.museum