Заседание заблокированной Рады продлилось несколько минут

Утреннее заседание Верховной Рады 17 декабря продлилось не более нескольких минут

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак открыл утреннее заседание Верховной Рады. На тот момент в сессионном зале зарегистрировались 258 народных депутатов, сообщает УНИАН.

Рыбак вел заседание не из президиума, а из той части сессионного зала, где размещается фракция Партии регионов, поскольку трибуна и президиум парламента были заблокированными оппозиционными народными депутатами.

Спикер объявил, что дает поручение бюджетному комитету внести в четверг, 19 декабря, законопроект о госбюджете на 2014 год и призвал депутатов к работе.



"Верховная Рада - это не клуб по нитересам, а высший законодательный орган. Блокирование не принесет пользы для наших избирателей", – заявил спикер и объявил заседание закрытым. Оно длилось не более 5 минут.



Как ранее писал "Главред", перед началом заседания оппозиция заблокировала трибуну и президиум Верховной Рады. Возле трибуны и президиума постоянно находятся более 30 оппозиционеров.

На заседании оппзиции принято решение продолжать блокирование работы парламента.

"Только что состоялось заседание фракции. Ни одной причины разблокировать трибуну ВР мы не нашли. Итак, блокирование ВРУ продолжается", - написал нардеп от "Батькивщины" Александр Бригинец.

Напомним, сегодня, 17 декабря, в Москве состоится встреча президентов Украины и России - Виктора Януковича и Владимира Путина.

По мнению Рыбака, парламент начнет работать на этой неделе, когда оппозиция увидит, что Президент Янукович не подписал никаких соглашений о вступлении Украины в ТС.