Руслана пришла на допрос в Генпрокуратуру

Руслану Лыжичко вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру.

Об этом сама певица сообщила на своей странице в Facebook.

"Уже зашли. Кабинет 308. Следователь прокуратуры Пивоваренко Юрий Николаевич. Улыбающийся и приветливый. Сашу попросили подождать за дверью. Я с адвокатом Артемом", - написала Руслана.

Отметим, что допрос известной певицы будет связан с силовым разгоном Евромайдана в ночь на 30 ноября.

Руслану вызвали на допрос в качестве свидетеля.

Отметим, что певица является активным участником Майдана с момента его появления в центре Киева.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее генпрокурор Виктор Пшонка назвал имена чиновников, которые стали фигурантами дела о разгоне мирного протеста.

Фото: facebook.com/ruslana.lyzhychkо