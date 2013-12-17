Кличко потребовал назначить перевыборы президента на следующий год

Для выхода из политического кризиса необходимо назначить перевыборы парламента и президента на март 2014 года.

Об этом заявил лидер партии УДАР Виталий Кличко, передает УНИАН.

"Сегодня единственный выход из политического кризиса, в котором находится на сегодняшний день страна, - это досрочные парламентские и президентские выборы", - заявил он.

Также политик подчеркнул, что "в этом кризисе, в котором сейчас находится Украина, не время рассматривать текущие вопросы повестки дня".

Также Кличко напомнил, что Президент Украины Виктор Янукович во время заседания "круглого стола" заявил, что не боится "не боится досрочных выборов".

"Так пусть докажет это на честных выборах, которые должны состояться. Я уверен в том, что они должны состояться в марте 2014 года", - сказал Кличко.

Напомним, как сообщал "Главред", накануне Виталий Кличко заявил о временном прекращении карьеры боксера и желании сосредоточиться на политике.