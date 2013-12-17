Регионал уверяет, что Рада не сможет отправить Азарова в отставку

Принятие в парламенте постановления об обращении к Президенту Виктору Януковичу с требованием отставки премьер-министра Николая Азарова, не имеет перспективы

Об этом заявил утром 17 декабря представитель Президента Украины в Верховной Раде, нардеп-регионал Юрий Мирошниченко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Они (оппозиция. – Ред.) имеют право поставить этот вопрос, но я не вижу перспективы принятия решения в таком ключе", – сказал он журналистам.

Как ранее писал "Главред", 16 декабря оппозиция зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления об обращении к Президенту Виктору Януковичу с требованием отставки премьер-министра Николая Азарова.

Напомним, 3 декабря Верховная Рада не проголосовала за отставку правительства Николая Азарова.

Согласно закону, Верховная Рада не может рассматривать вопрос об ответственности правительства чаще, чем один раз во время одной сессии парламента.

15 декабря внефракционный народный депутат Олесь Доний заявил, что оппозиция собрала свыше 170 подписей народных депутатов за отставку правительства.

А с учетом голосов Компартии постановление имеет поддержку около 210 депутатов. Как известно, для рассмотрения вопроса на сессии Верховной Рады необходимо 150 подписей нардепов.