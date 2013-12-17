ПР: досрочные выборы - это глупость

Заявления оппозиции о необходимости досрочных выборов Верховной Рады и Президента являются "глупостью и незнанием законов".

Об этом заявил лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов, передает УНИАН.

"Это просто глупость, незнание законов и пиар-акция", - подчеркнул депутат.

По словам Ефремова, для проведения досрочных выборов "должна быть хоть какая-то юридическая составляющая".

"На сегодняшний день нет никаких оснований говорить о досрочных выборах какой-то из ветвей власти", - уверен он.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее Виталий Кличко назвал досрочные выборы Рады и Президента реальным вариантом выхода из политического кризиса.