Оппозиция рассказала, в каком случае разблокирует Раду

Оппозиция готова разблокировать работу Верховной Рады Украины для рассмотрения государственного бюджета на 2014 год.

Об этом после утреннего заседания парламента 17 декабря заявил лидер фракции "УДАР" Виталий Кличко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы готовы разблокировать парламент для рассмотрения бюджета. Пусть этот бюджет утвердят и несут за него ответственность", – сказал он журналистам.

В этой связи Кличко сообщил, что, по мнению экспертов, проект бюджета далек от совершенства.

"Наши эксперты говорят, что бюджет не выдерживает критики", – подчеркнул он.

В то же время лидер УДАРа подчеркнул, что парламент не может работать в условиях политического кризиса, в котором находится страна.

"Ключевые вещи, такие как бюджет – мы готовы высказать мнение по этому поводу. Но для того, чтобы высказать мнение, мы должны его рассмотреть", – сказал он.

Заканчивая разговор, Кличко напомнил, что Кабмин должен был подать бюджет в Раду еще 2 месяца назад.

Как ранее писал "Главред", ранее одним из вариантов выхода из политического кризиса Кличко назвал досрочные выборы парламента и президента.

В свою очередь, лидер фракции ПР Александр Ефремов раскритиковал подобные предложения. Регионал уверен, что подобные слова являются "глупостью, незнанием законов и пиаром".