Главy cуда пoдoзревают в кoppупции - источник

По результатам совместного заседания фракции ПР и правительства депутатами было высказано недовольство массовыми фактами коррупции в отдельных

сферах.

Об этом сообщил один из нардепов от ПР.

Так, по его информации, нардеп Дмитрий Шенцев заявил о необходимости

срочно менять порядок дел в системе хозяйственных судов в связи с

тотальной коррупцией.

Более того, главным фигурантом всех

коррупционных схем Шенцев якрбы назвал Главу ВХСУ Татькова Виктора

Ивановича.

По мнению Шенцева, которое, по информации источника, было поддержано большинством фракции, Татьков фактически создал систему для собственного обогащения "где ни одно дело не проходит без денег".

Предложение Шенцева заключается в том, чтобы немедленно проинформировать Президента о сложившейся ситуации в хозяйственных судах и потребовать отставки Татькова.

Для этого будет принято решение на антикоррупционной рабочей группе, которое

создано фракцией ПР для выявления и реагирования на такие случаи коррупции.