Яценюк рассказал, сколько голосов не хватает на отставку Азарова

Для того, чтобы отправить правительство Николая Азарова в отставку, оппозиции осталось собрать 19 подписей.

Об этом на брифинге 17 декабря заявил лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк, сообщает РБК-Украина.

"Мы собрали больше 200 подписей. Нам не хватает только 19 подписей. Естественно, депутатов Партии регионов запугивают. Но процесс идет", – заявил он.

Яценюк подчеркнул, что наличие у оппозиции 226 подписей "за" отставку правительства уже без голосования будет основанием для Президента Януковича отправить Кабмин Азарова в отставку.

Как ранее писал "Главред", 3 декабря Верховная Рада провалила голосование о недоверии правительству Азарова.

Напомним, 17 декабря представитель Президента Украины в Верховной Раде, нардеп-регионал Юрий Мирошниченко заявил, что принятие в парламенте постановления об обращении к Президенту Виктору Януковичу с требованием отставки премьер-министра Николая Азарова, не имеет перспективы.